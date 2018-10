San Marino-Brasile: ambasciatore Francini riceve onorificenza dell'Ordine del Rio Branco

Riconoscimento per l'ambasciatore di San Marino in Brasile, Filippo Francini, che ha ricevuto il massimo grado dell'onorificenza dell'Ordine del Rio Branco, come Cavaliere di Gran Croce. La cerimonia per il riconoscimento è avvenuta a palazzo Begni alla presenza dell'ambasciatore del Brasile, Antonio Patriota. Francini rappresenta il Titano in Brasile da cinque anni.



La Repubblica ha relazioni diplomatiche ufficiali con il Paese sudamericano da più di 30 anni, anche se i rapporti tra i due Stati esistevano già. Nel momento in cui ha ricevuto il titolo, Francini ha confermato il suo impegno per rendere più forti le relazioni bilaterali, in tema di economia, cultura, turismo e nello sviluppo della pace e di un futuro sostenibile. A livello commerciale, il Brasile è un Paese importante per San Marino, specie in termini di esportazioni.