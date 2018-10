Banca Centrale, Rete: "Fine dei giochi, noi pronti a governare"

Sulla questione Banca Centrale interviene il movimento Rete che parla di "caos" che dura da due anni, di "fine dei giochi" e si dice pronto a governare. Dal movimento preoccupazione per il Paese e per i cittadini, come si legge in una nota. "Abbiamo lavorato - prosegue Rete - per diventare un punto di riferimento e per ricostruire la fiducia nella politica. Non possiamo più permetterci di avere al Governo persone legate a centri di potere".



mt



