DEF: confronto in Parlamento sul Documento di Economia e Finanza

Oggi – dopo giorni di forti tensioni con le Autorità di Bruxelles - il Governo italiano presenterà il Documento di Economia e Finanza in Parlamento. Nel corso del vertice di maggioranza di ieri è emerso che il rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4% nel 2019, poi scenderà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. Una parziale marcia indietro, insomma, per l'Esecutivo. Intanto è guerra di cifre fra Movimento 5 Stelle e Lega sui fondi a disposizione per le misure prioritarie. Per Salvini ci saranno 7-8 miliardi per la riforma della Fornero e 8 per il reddito di cittadinanza. Cifre smentite da fonti pentastellate che ribadiscono i 10 miliardi per il reddito. Di Maio ha assicurato che “i soldi per tutte le misure ci sono”; confermata, inoltre, la fiducia al Ministro Tria.