Legge sul consumo: al lavoro per introdurre la class action a San Marino

È uno degli aspetti normati nel testo elaborato già nella passata legislatura.

Si sta lavorando per introdurre anche a San Marino la class action, cioè la possibilità di unirsi in un'azione legale collettiva. Questa mattina l'incontro nella sede della Segreteria al Lavoro tra il segretario di Stato Andrea Zafferani e le associazioni dei consumatori, Ucs, Asdico e Sportello consumatori, per ragionare su questa ipotesi.



Sul tavolo c'è la legge sul consumo: testo elaborato già nella passata legislatura. L'obiettivo attuale, condiviso da Zafferani, è di aggiornarla e di procedere in tempi brevi con l'iter parlamentare. All'interno, tra le altre cose, ci sono norme per la risoluzione dei contenziosi in via stragiudiziale, per l'istituzione di un'authority sul modello Antitrust e per la vendita a distanza come l'e-commerce.



L'ipotesi 'class action' è stata promossa soprattutto dall'Ucs che, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera alla Reggenza, a esponenti del Governo, consiglieri e forze politiche per chiedere di sviluppare una normativa a questo proposito. L'Ucs cita il caso della palestra Games Fit di Dogana, ora chiusa, con gli utenti rimasti senza servizio nonostante il pagamento dello stesso.



mt



Nel video, le interviste a Francesca Busignani (presidente Ucs) e ad Augusto Gatti (presidente Asdico)