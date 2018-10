Nasce “Difendiamo San Marino”

Augusto Casali ed Erik Casali, insieme ai medici Diego Ghinelli e Mauro Alfarano, anche Oliviero Soragni, specialisti in ortopedia, per anni in servizio all'Ospedale di stato: sono solo alcuni dei rappresentanti di quello che definiscono “non un partito, non un movimento, ma una aggregazione di uomini e donne che provengono da strade diverse e si mettono al servizio, con le rispettive esperienze, per la messa in sicurezza della Repubblica”.



Spiega il metodo Erik Casali: “vogliamo metterci la faccia, incontrando i cittadini perché si arrivi a proposte concrete”, nell'invito ai sammarinesi a “mettersi in gioco, a uscire dall'indifferenza, dallo scoramento e dalla paura”. In luce i problemi attuali “scelte politiche, recenti e annunciate, – dicono - che vanno nella direzione sbagliata”, da cui partire per un progetto organico di medio-lungo termine, dalla politica estera al turismo, telecomunicazioni, ma in primo piano è la sanità.



Nel video l'intervista ad Augusto Casali



AS



Seguirà approfondimento