Def: attesa per la risposta della Commissione Ue. Piazza Affari chiude in calo

In giornata ancora botta e risposta tra Jean-Claude Juncker e Matteo Salvini

La situazione è ancora fluida, con il Governo italiano che va avanti con le misure annunciate e la Commissione Ue dalla quale si attende un responso sul Documento di economia e finanza. Dopo giornate di fibrillazioni sui mercati, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, esprime soddisfazione e parla di stop all'incertezza dei mercati con l'ok alla manovra.



Confermati i 9 miliardi per reddito e pensione di cittadinanza e 7 miliardi per la quota 100 sulle pensioni. Queste alcune delle misure. Sul rapporto deficit/pil al 2,4% il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio afferma che si tratta del “numero che serviva per la 'Manovra del popolo'”. “Non è una sfida con l'Europa – dichiara – e non è uno sfizio. Ripagheremo il debito ma non sacrificheremo i diritti delle persone".



Mercoledì il presidente della Bce Mario Draghi ha incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella e ha espresso timore su tenuta dei conti pubblici, manovra e rapporti con l'Europa. A fine giornata, Piazza Affari chiude in forte calo, cedendo l'1,30%.



mt