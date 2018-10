Dossieraggio: mail alla redazione di RTV

A firma di un sedicente gruppo “Anonymous San Marino”

Un nuovo capitolo del cosiddetto caso dossieraggio. Ricorderete la denuncia del Governo, qualche settimana fa, per la consegna di un plico anonimo, contenente foto di schermate telefoniche con conversazioni di alcuni membri di Governo. Nella notte, è giunta all'indirizzo della nostra redazione una mail - firmata da una sedicente cellula di “Anonymous San Marino”. Allegate alla mail alcune foto di conversazioni via sms che coinvolgono segretari di Stato. La Direzione della nostra testata giornalistica ha immediatamente trasmesso tutto il materiale al Comando della Gendarmeria, per conoscenza.