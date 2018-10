Vicende BCSM: le reazioni di PSD, MD, PS

Una pioggia di reazioni dalle opposizioni alle vicende che hanno interessato in queste ore BCSM.



Il PSD si rivolge alla maggioranza: “Tutti gli elementi di Banca Centrale che avete nominato e difeso sono ora sul banco degli imputati e quelli che avete cacciato sono stati riabilitati”. Chiede al governo di ammettere che "la guerra è persa, facendo vittime: Asset, il bilancio di Carisp, tre vertici di Banca Centrale, gli NPL Delta". E alla maggioranza chiede di prendere distanza dall'esecutivo, appellandosi a “quelle menti responsabili – scrive il PSD - affinché ammettano che è ora di cambiare generali”.



MDSI si stupisce del silenzio del Governo e torna a chiedere le dimissioni del segretario alle Finanze Simone Celli “responsabile – scrive – di una gestione disastrosa e schizofrenica del sistema bancario”, nonché appello alla maggioranza, per una presa di distanza da “questo sfacelo". “Solo così – dice MD – si potrà dar corso ad una nuova fase per contrastare poteri forti e lobby politico-affaristiche”.



I silenzi della maggioranza e del governo nel mirino anche del PS, che invita l'opposizione a richiedere una seduta straordinaria del Consiglio e alla maggioranza chiede di dare un segnale forte all’insegna della discontinuità.