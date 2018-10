Carisp: settimana cruciale con Assemblea dei Soci e audizione vertici Bcsm in Commissione. La maggioranza conferma la fiducia a Celli

Saranno giornate cruciali, non solo dal punto di vista politico. A far da preludio, martedì 9 ottobre la convocazione del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio, preparatorio all'Assemblea dei Soci che si terrà l'indomani, mercoledì 10. Riunione, quest'ultima, che si annuncia fondamentale per la delicatezza dei temi sul tavolo. Sarebbero attese infatti decisioni molto importanti riguardo al proseguimento dell'iter di vendita degli Npl Delta e l'analisi dell'eventuale relazione sulle azioni di responsabilità verso coloro che hanno provocato, negli anni passati, il dissesto della banca. Nodi su cui si concentreranno le forze politiche, con visioni anche nettamente contrapposte. Ad oggi non si esclude che i contenuti dell'ordinanza del giudice Morsiani, abbattutasi come un macigno su Banca Centrale, recapitata anche al Cda di Cassa e incentrata, pare, proprio sul bilancio di Carisp e le sue svalutazioni, possano costituire un freno all'iter di vendita del pacchetto Delta.

Nello stesso giorno a catturare l'attenzione sarà poi la Commissione Consiliare Permanente Finanze che prevede l'audizione del Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti, il Vice Direttore fresco di nomina Giuseppe Ucci e i membri del Consiglio Direttivo, con relativo dibattito ed eventuali conseguenti deliberazioni. Non è azzardato immaginare che il clima in Aula sarà rovente.

Confermata intanto la missione del Segretario di Stato per le Finanze agli Annual Meetings del Fondo Monetario che si terranno a Bali, in Indonesia dal 12 al 14 ottobre.

Improbabile che nell'occasione si entri nel merito della richiesta di aiuto finanziario al Paese.

Simone Celli, dal canto suo, proprio in queste ore incassa la fiducia della maggioranza, vedendo allontanarsi ad oggi ogni ipotesi di rimpasto al Governo.

La settimana si aprirà infine con l'udienza del Collegio dei Garanti sull'ammissibilità dei tre referendum proposti dall'opposizione: modifica della legge elettorale, conversione del credito d'imposta in titoli di debito pubblico, e il quesito sull'Azienda di Stato per i Servizi, affinché proprietà e gestione delle reti rimangano pubbliche, Tlc comprese. Sul solo referendum di modifica della legge elettorale si è costituito nei giorni scorsi un comitato contrario.