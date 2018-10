DEF: prosegue il "braccio di ferro" tra Roma e Bruxelles

La Commissione Ue ha inviato all'Italia la lettera di risposta al messaggio del Ministro Tria, che accompagnava il Documento di Economia e Finanza. L'Unione ricorderà al Governo gli obiettivi di bilancio previsti dalle regole comunitarie che l'Italia deve rispettare, per non incorrere nella violazione del Patto. A stretto giro la replica di Tria. “Il deficit è prassi – ha dichiarato -. Preoccupazioni infondate”. Palazzo Chigi rimane “convinto della bontà delle misure” e auspica di avviare un dialogo costruttivo con l'UE. Il Vicepremier Di Maio – intanto – sottolinea come non vi sia “alcun piano B” sul DEF, e che il “Governo non arretrerà”.