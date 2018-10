La maggioranza replica alla DC: "Ci vuole una bella faccia tosta a presentarsi come i salvatori della patria"

Al duro comunicato PDCS di ieri Adesso.sm risponde dicendosi sconcertato del fatto di venire accusato di condotte che inchieste giudiziarie hanno dimostrato essere invece a carico della DC.

"A breve i sammarinesi conosceranno la verità e i nomi dei responsabili che hanno condotto Cassa di Risparmio nella situazione di criticità in cui si trova e quello sì che per qualcuno sarà il momento della resa” si legge nel comunicato che chiarisce il fatto che nell’ordinanza del Giudice Morsiani si afferma che NON VI SONO EVIDENZE di contatti tra il Segretario Celli con i personaggi oggetto della prima ordinanza. Adesso.sm rivendica l'attenzione sempre orientata nel portare a conoscenza dei cittadini le effettive condizioni economiche del paese a differenza di un Governo che in passato inventava cifre e ricchezze inesauribili.

“C’era un Segretario democristiano agli Esteri – si legge- che raccontava di avere “sbancato” Andreotti, l’Europa e il mondo intero. Oggi quell’ex Segretario si trova a giudizio in Tribunale per vicende di corruzione. Non abbiamo più bisogno di illusionisti ma di persone che dicono la verità anche quando non fa piacere e agiscano di conseguenza con senso di responsabilità’”.