Consiglio d'Europa: il punto sui lavori e gli impegni della delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare

Al via a Strasburgo la quarta parte della sessione 2018, fino al 12 ottobre

Un ricco ordine del giorno per questa sessione autunnale dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra i temi centrali, il dibattito sul processo decisionale dell'organismo stesso con riferimento soprattutto alla modifica di alcune disposizioni del Regolamento riguardanti i poteri delle delegazioni nazionali e le condizioni di voto; l'Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito all'accesso degli organi di controllo dei diritti umani del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite negli Stati membri. Fitta l'agenda di interventi della delegazione sammarinese.

Ce ne parla il Consigliere Marco Gatti (Pdcs).