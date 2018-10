Brasile: presidenziali, Bolsonaro vince il primo turno

Jair Bolsonaro trionfa nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile con il 46,27% dei voti e stacca ampiamente Fernando Haddad, fermo al 28,95%, che affronterà al ballottaggio previsto per il 28 ottobre.

"Sarei già stato proclamato presidente se non si fossero verificate numerose irregolarità", si è lamentato il candidato di estrema destra. "Il Brasile - ha detto - è al bordo dell'abisso, la classe politica lo ha fatto affondare".



"Anche in Brasile si cambia! Sinistra sconfitta e aria nuova! #goBolsonarogo". Lo scrive sia su twitter, sia sulla sua pagina Facebook, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, dopo l'affermazione al primo turno delle presidenziali nel paese sudamericano del candidato della destra.