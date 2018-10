Le politiche in Bosnia Erzegovina, alla presidenza tripartita l'uomo di Putin

In Bosnia-Erzegovina, gli ultimi dati diffusi dalla commissione elettorale sulla base dello spoglio dell'84,33% delle schede elettorali conferma il leader nazionalista e separatista serbo Milorad Dodik, alla presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, l'organo che esercita la guida collegiale del paese. È un nuovo colpo contro l'europa ed un punto a favore di Putin, cui Dodik è vicino. Per la parte musulmana il rappresentante scelto dagli elettori chiamati ieri alle urne è stato l'esponente del SDA, Sefik Dzaferovic, mentre per la parte croata è stato designato il socialdemocratico Zelijko Komsic.