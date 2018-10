Referendum: i promotori presentano i tre quesiti e criticano il comitato contrario

In attesa del giudizio di ammissibilità del Collegio Garante i comitati promotori dei tre referendum propositivi hanno incontrato la stampa annunciando iniziative, nei prossimi giorni, per illustrare i quesiti alla cittadinanza

“Visto che l'unico quesito per cui si è costituito un comitato contrario è quello sulla legge elettorale - dice Andrea Giani, membro di tutti e tre i comitati referendari - sarà probabilmente quello più partecipato e dibattuto”.

Qualora si votasse sarà il più dibattuto anche perché il quesito che vuol modificare la legge elettorale sarebbe una sfida chiara e diretta tra l'opposizione – che ha dato vita a tutti e tre i comitati promotori – e la maggioranza a cui afferisce il comitato contrario. Sugli altri due referendum - per impedire la trasformazione dei crediti di imposta delle banche in titoli del debito pubblico e per mantenere pubblica la gestione delle reti e delle infrastrutture dell'Azienda Servizi – la maggioranza ha già anticipato che è d'accordo ritenendo inutile, in ogni caso, il ricorso alle urne, ma i promotori non si fidano: “Al momento – commenta Giani – non abbiamo visto nulla che vada in quel senso. Anzi tutti i provvedimenti che abbiamo già portato in Consiglio riguardanti, ad esempio il credito di imposta, sono sempre stati respinti dalla maggioranza”.

Intanto, in attesa del giudizio sull'ammissibilità, i promotori hanno criticato i toni usati in aula di fronte ai Garanti dall'avvocato del comitato contrario, Antonella Mularoni. “Ha fatto un comizio politico, rasentando l'offesa e arrivando a dire che siamo in malafede” ha commentato il democristano Luca Beccari, ricordando che ogni provvedimento di legge è migliorabile soprattutto se crea squilibri come quelli della legge elettorale che ha portato a consiglieri eletti con soli 20 voti e candidati esclusi dall'aula pur avendone presi oltre 150.



l.s.



I testi integrali dei tre referendum propositivi