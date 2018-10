Riforma IGR: le opposizioni disertano il tavolo di confronto

Le opposizioni non si sono sedute al tavolo con il Segretario alle Finanze Simone Celli sulla riforma IGR, previsto per le 17 di oggi.



La minoranza, in un comunicato congiunto, spiega che non si presenterà dopo il confronto con le categorie datoriali per le "evidenti responsabilità politiche di Simone Celli rispetto ai terremoti giudiziari che stanno scuotendo, ancora una volta, Banca Centrale e addirittura Cassa di Risparmio", facendo riferimento al provvedimento del tribunale che lo chiama in causa.



Nel primo pomeriggio dopo i sindacati tocca alle categorie economiche prendere visione del progetto di riforma fiscale del governo.