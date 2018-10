Riforma IGR: opposizioni non si presentano, per protesta, all'incontro con Celli

Le opposizioni non si presentano all'incontro di aggiornamento sulla riforma IGR con il segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli. Riunione andata in porto, invece, con le associazioni datoriali.



Non hanno presenziato, spiegano in una nota, "considerate le evidenti responsabilità politiche di Celli”. Si riferiscono ai “terremoti giudiziari”, così affermano, che riguardano Banca Centrale e Cassa. Parlano di un provvedimento che andrà a vessare nuovamente privati e aziende e di “danni irreversibili” della gestione del Segretario di Stato. Lettera di protesta firmata anche dai consiglieri indipendenti Dalibor Riccardi e Giovanna Cecchetti.



Sul fronte delle associazioni, l'Anis chiede dati e proiezioni sull'intervento e attende per pronunciarsi in merito alla riforma Igr. Così come vengono chiesti alle aziende con patrimoniale, minimum tax e la riforma, spiega il segretario William Vagnini, uguali sacrifici devono essere chiesti anche ad altri settori, con la spending review. “Senza penalizzare nessuno”, puntualizza. E chiede di uniformare i trattamenti economici e contrattuali pubblici con quelli privati.



mt