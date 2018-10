In scadenza bando per elezione del membro sammarinese presso il CPT

Scade il 15 ottobre il termine per la presentazione delle candidature per il posto vacante del membro sammarinese del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (C.P.T.).

Coloro che intendono presentare la propria candidatura dovranno compilare il proprio curriculum vitae secondo il modello disponibile sul sito del Consiglio Grande e Generale www.consigliograndeegenerale.sm alla sezione Relazioni con il cittadino, in versione italiana e tradotto in inglese e francese, e trasmetterlo via e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti:



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE Palazzo Pubblico - P.zza della Libertà 47890 San Marino Fax: 0459 882839 e-mail: segreteria.istituzionale1@pa.sm

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria Istituzionale al numero 0549 885175.