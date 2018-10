Lo Stato si costituirà parte civile nel processo contro Gabriele Gatti e Clelio Galassi

Conferito dal Governo il mandato all'Avvocatura dello Stato

A poco più di un mese dalla notizia del rinvio a giudizio di Gabriele Gatti e Clelio Galassi per riciclaggio, nel processo che riguarda tra l'altro la mega tangente legata alla realizzazione del Centro uffici dei Tavolucci, il Governo prende posizione e dà mandato all’Avvocatura dello Stato di avviare l'iter per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dei due ex esponenti di spicco del Partito Democratico Cristiano Sammarinese.



Nel corso della riunione odierna del Congresso di Stato sono state anche compiute valutazioni su eventuali azioni da intraprendere in relazione alle e-mail a firma di un sedicente gruppo “Anonymous San Marino”, ricevute la scorsa settimana da alcuni mezzi di informazione, compresa la San Marino Rtv. Un nuovo capitolo del cosiddetto caso dossieraggio, dunque, su cui il Governo intende vederci chiaro.



Tra gli adempimenti spicca, poi, l'adozione del Decreto Delegato per migliorare i processi di digitalizzazione del Paese e la delibera di spesa per il Natale delle Meraviglie: stanziati 394.750 euro di cui 140.000 destinati alle luminarie. Sul fronte degli interventi in materia edilizia, il Segretario di Stato per il Territorio ha conferito l'incarico ad un professionista per l'elaborazione del progetto architettonico definitivo, mirato all'ampliamento e alla ristrutturazione della scuola elementare di Serravalle, in zona Ca' Pontoso. Via libera infine alla costituzione del gruppo di lavoro per l'organizzazione di “Mediterranea 19 – la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, che si terrà a San Marino nel 2020.