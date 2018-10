Assemblea Soci Carisp: Mussoni e Lonfernini ne chiedono il rinvio

Con una lettera, i consiglieri DC, Francesco Mussoni e Teodoro Lonfernini, in qualità di membri della Commissione Finanze, chiedono al Presidente, Tony Margiotta, di attivarsi presso il Congresso di Stato per ottenere il rinvio dell'Assemblea dei Soci di Carisp ad un momento successivo rispetto alle audizioni di BCSM in Commissione Finanze”, appuntamenti fissati entrambi per domani. “l'assemblea dei soci - spiegano - è fissata per procedere alla cessione dei crediti Delta. I lavori della Commissione – proseguono – verteranno sulle recenti vicende di BCSM, su presunte connessioni con Carisp, sul suo bilancio e svalutazioni e probabilmente sulle operazioni connesse alla cessione dei crediti Delta”. “Rinvio – chiedono ancora - “a quando il quadro delle problematiche che emergono dall'ordinanza del Commissario della Legge avranno una maggiore comprensione”.