In corso l'Assemblea dei Soci Carisp; CDA riunito fino a tarda notte

Politica e sistema bancario in una giornata cruciale su entrambi i fronti. È il giorno dell'Assemblea dei Soci Carisp dopo che ieri si è riunito il Cda dell'istituto. Una seduta complessa, fino a tarda notte, al centro della quale è stata, ancora una volta, l'operazione di vendita dei crediti Delta. Inizialmente indirizzati ad una posizione unanime, per la cessione, invece la partita pare al momento ancora tutta aperta. Pesa l'inchiesta giudiziaria, condotta dal giudice Morsiani, anche alla luce della pubblicazione di nuovi stralci della stesso provvedimento, comparsi proprio in queste ore, sul portale giornalesm.com. Di pari passo e strettamente collegato è il fronte politico, verso la commissione Finanze di questo pomeriggio, che si annuncia decisiva. Il clima resta di fibrillazione, all'indomani delle voci, smentite al momento dallo stesso Celli, sulle sue dimissioni da responsabile delle Finanze.



AS