Cds: apprezzamento per lavoro Celli, domani si apre il tavolo bilaterale sulla Convenzione del '39

Il Congresso di Stato, in conferenza stampa, ha ringraziato il Segretario dimissionario alle Finanze Simone Celli, apprezzandone il lavoro svolto in questi mesi, di natura collegiale, ha specificato il Governo.



Su Cassa di Risparmio ha reso nota l'approvazione, ieri, di una delibera che chiede una ulteriore valutazione su Cassa di Risparmio, dopo le 6 precedenti che hanno fatto emergere le passività dell'Istituto di Credito.



Il Segretario Nicola Renzi ha annunciato domani l'avvio alla Farnesina, del tavolo tecnico bilaterale tra Italia e San Marino per la revisione della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939.