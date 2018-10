Domani Motus Liberi "E' l'ora della concretezza"

“Un momento difficile, caratterizzato da scontri aspri” La premessa parte dall'attualità politica per rilanciare l'esigenza di un cambio di rotta. Fresco fresco di presentazione il nuovo partito, Domani Motus Liberi, incontra la stampa per mettere in fila gli argomenti forti del momento, che saranno al centro di una serie di serate pubbliche a tema e di incontri con parti sociali e categorie economiche.



La novità sta nell'approccio, spiegano, nell'affrontare da subito ed insieme, il più possibile concretamente, temi come il rapporto con l'Italia, o le arcinote criticità del settore economico e finanziario, il sistema sanitario, dell'artigianato, il turismo e commercio. Nel giorno dell'avvio del tavolo tecnico alla Farnesina, una riflessione sul rapporto con l'Italia: collaborazione e non solo buon vicinato.



Nel video l'intervista a Fabio Righi, presidente Domani Motus Liberi