Maggioranza dalla Reggenza: "Stop all'escalation dei toni, si torni al dialogo"

Le forze di maggioranza sono state ricevute a Palazzo dai Capi di Stato. Chiedono che si abbassino i toni e che torni il confronto tra le diverse forze politiche dopo quella che definiscono una "escalation" delle ultime ore. In primo piano ci sono i riflessi delle dimissioni del segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli e del suo discorso in aula. Dalla Reggenza, in rappresentanza di Adesso.sm, c'erano Giuseppe Morganti (Ssd), Marica Montemaggi (Civico 10) e Nicola Selva (Rf).



"C'è una preoccupazione diffusa - ha spiegato Marica Montemaggi al termine dell'incontro - per i toni ancora troppo forti nonostante i vari appelli fatti. Speriamo in un ritorno al dialogo". La maggioranza sostiene il segretario di Stato alla Giustizia, Nicola Renzi, che nelle scorse ore è stato criticato dalle minoranze per non aver preso le distanze dalle parole di Celli sul tribunale. "Il Segretario Renzi ha confermato piena fiducia nella magistratura", ha ribadito Montemaggi.



mt