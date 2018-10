Renzi, tavolo bilaterale: “In tempi brevi, una convenzione che segni linee di sviluppo per San Marino”

Commenta con soddisfazione l'avvio del tavolo bilaterale per il rinnovo della convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 - tenuto alla Farnesina - il segretario agli Esteri, Nicola Renzi: “Un accordo che deve essere aggiornato ed, eventualmente, anche rinnovato ex novo. I rapporti con l'Italia sono mutati da allora e oggi la prospettiva è anche quella dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, ma sempre tenendo come punto fermo quello degli ottimi rapporti di collaborazione con l'Italia.



Il primo incontro tecnico si è tenuto in un clima positivo e con ampie aspettative da parte di entrambe le delegazioni”, dice Renzi.



Un incontro che cade a poche settimane dalla visita in Repubblica del Ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi: "Questo tavolo è uno dei primi frutti di quella visita" – prosegue Renzi, fiducioso che "i tempi per arrivare ad una nuova convenzione che segni linee di sviluppo per il Titano saranno brevi". "Terremo informate tutte le parti sull'evoluzione di questo percorso – assicura – già a partire dalla prossima Commissione Esteri”.



AS