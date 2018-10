Sanatoria: il governo propone la proroga fino al 31 maggio

270 le pratiche presentate finora

In Commissione Territorio si è tornato a parlare di Testo Unico sull'edilizia.



Rispondendo all'Ordine del giorno delle opposizioni sul posticipo della deadline della sanatoria straordinaria al 31 giugno il Segretario Augusto Michelotti ha anticipato la proposta di prorogare la scadenza fino al 31 maggio, con la possibilità di portare documenti integrativi entro i tre mesi successivi.



Gli Ordini Professionali accolgono favorevolmente la proroga, ma esprimono dubbi sull'interpretazione delle tolleranze. Più duro il consigliere del PDCS Stefano Canti, che giudica il provvedimento "sbagliato" e chiede che si ritorni in aula a discuterne per "onestà intellettuale".



Dal dibattito è anche emerso che le pratiche depositate per la sanatoria ad oggi sono circa 270.