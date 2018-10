Annual Meetings: un membro della delegazione sammarinese incontra il Ministro Tria

Proseguono, a Bali, in Indonesia, gli Annual Meeting del Fondo Monetario Internazionale e di Banca Mondiale. Diversi gli impegni per la delegazione del Titano. Mentre dal Governatore della BCE arrivano parole di distensione, sulla manovra italiana

Agenda fitta di appuntamenti, a Bali, per la delegazione sammarinese; composta dal Segretario di Stato alle Finanze dimissionario Simone Celli, dal Presidente di BCSM Catia Tomasetti e da Dario Galassi, del Dipartimento Esteri. Oltre alla partecipazione ai panel, incontri e forum, su temi di rilevanza globale, anche gli approfondimenti con i tecnici del Fondo Monetario, sulla situazione della Repubblica. Da segnalare, ieri, l'incontro di un membro della delegazione del Titano con il Ministro italiano Giovanni Tria. Giorni impegnativi, questi – agli Annual Meetings -, per il titolare del dicastero dell'Economia e delle Finanze del Governo Conte. Giovedì una stoccata, sulla manovra, era venuta addirittura dal Direttore Operativo dell'FMI. “La nostra posizione sull'Italia – aveva dichiarato Christine Lagarde - è abbastanza ben conosciuta: di sicuro sosteniamo il consolidamento fiscale, che deve essere d'aiuto alla crescita. E di sicuro consideriamo che i membri dell'Ue rispettino le regole alle quali si sono impegnati”. Parole più concilianti, invece, quelle di Mario Draghi, in conferenza stampa. Dopo le aspre critiche a Roma, venute dalla Commissione UE, il Presidente di BCE si è detto invece ottimista su un compromesso. “Sappiamo – ha affermato - che ci sono procedure stabilite e accettate da tutti; ci sono state deviazioni: non è la prima volta e non sarà l'ultima, ma non bisogna drammatizzare”. Poi l'invito ad abbassare i toni dello scontro ed attendere i fatti: invito rivolto a tutte le parti, non solo all'Italia.