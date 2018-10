RF su avvio del tavolo negoziale San Marino-Italia: "Un passo storico"

Repubblica Futura interviene contro le strumentalizzazioni sul tribunale. Appoggio alla posizione del segretario Renzi che – scrive RF –" si è espresso chiaramente a salvaguardia del principio di indipendenza di tutta la magistratura” e contro un modo di fare politica che per RF "serve solo al alcuni per difendere i propri interessi particolari", accusando le opposizioni di creare "allarmismo, per i propri scopi politici". E, da qui, rilancia, chiedendo di guardare al futuro. In particolare, ai rapporti con l'Italia, nel “passo storico" - così lo definisce - che l'avvio del tavolo tecnico per la revisione della Convenzione San Marino-Italia del '39 rappresenta. "Segno di un rapporto rinnovato, nella fiducia reciproca” per RF che prosegue nel dire: “è da queste basi che bisogna ripartire per lo sviluppo del Paese e per creare nuove opportunità per tutti”.