Cessione crediti Delta: domani sit-in di Rete-MDSI davanti a Carisp

In concomitanza dell’Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio fissati per domani, Democrazia in Movimento sarà davanti alla sede dell’Istituto, in sit-in dalle 10,30. Chiama tutti a raccolta - cittadinanza, associazioni e sindacati, la politica - per manifestare il proprio “no” alla operazione di cessione dei crediti Delta.

“Alla luce dell’ordinanza Morsiani, in cui emergono ipotesi di reato di ‘amministrazione infedele’ riguardo alla gestione dell’operazione Delta e alla approvazione del bilancio liquidatorio di Cassa da -534 milioni, – scrive DIM – chiediamo che i cittadini facciano sentire la propria voce perché venga fermata questa cessione, consentendo di fare piena chiarezza su tutta vicenda”.