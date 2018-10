Politica, settimana cruciale: domani le dimissioni formali del segretario Celli

Termina una settimana fatta di tensioni e colpi di scena, sul fronte politico e non solo, e che ha avuto il suo culmine martedì con l’annuncio da parte del segretario Simone Celli, durante i lavori della Commissione, delle proprie dimissioni da responsabile delle Finanze. Dimissioni che, da quanto dichiarato in quella sede, formalizzerà domani davanti ai Capi di Stato. Slittata, intanto, al 26 ottobre la deadline per far pervenire alla società di Gestione dei Crediti Delta la deliberazione dell’Assemblea dei Soci Carisp sulla cessione. In parallelo, slitta a quella data anche la Commissione Finanze, che dovrà decidere quale indirizzo dare all’Assemblea stessa. In questa direzione, si prospetta in settimana un confronto informale tra maggioranza e opposizioni, alla ricerca di un orientamento quanto più condiviso prima di arrivare in aula. La decisione sulla cessione spacca la politica; i toni si sono acuiti, innalzando il livello dello scontro. In attesa della deliberazione del 26 ottobre, Cda e Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio si riuniranno comunque anche domani.