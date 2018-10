Reggenza: preoccupazione per clima di scontro politico, “Rischio di deriva istituzionale”

Con un messaggio inviato ai membri del Consiglio Grande e Generale, e del Congresso di Stato, i Capitani Reggenti invitano la politica sammarinese al dialogo e al rispetto delle Istituzioni

“Il delicato e complesso momento storico che la Repubblica sta attraversando esige da parte di tutti il più alto senso dello Stato”. E' un appello forte, quello della Reggenza, ai membri del Consiglio e dell'Esecutivo; espresso – sottolineano Mirco Tomassoni e Luca Santolini - “a fronte dei recenti, riprovevoli episodi; ultimi di una lunga serie”. Per i Capi di Stato il rischio – derivante dal clima di violento scontro, in atto nel Paese - è quello di una vera e propria “deriva istituzionale”. Da qui un richiamo deciso alle regole – anche comportamentali - a presidio della democrazia. “A questo impegno – si legge nel messaggio – sono tenuti soprattutto coloro che nelle più alte sedi rappresentano la popolazione: da essi deve giungere la testimonianza di rispetto nei confronti di quelle Istituzioni che sono stati chiamati ad onorare e servire con fedeltà”. La Reggenza, cui compete di mantenere l'ordine in Aula, ricorda poi la propria facoltà di intervenire, fino anche a disporre l'allontanamento di Consiglieri e Segretari di Stato, “qualora sia necessario per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, e per garantire un comportamento appropriato da parte di chi la esercita”. I Capi di Stato confidano che il giuramento prestato dai consiglieri - e il rispetto del mandato, da loro ricevuto - sia sufficiente a garantire un “confronto civile”, e improntato alle regole a fondamento delle tradizioni democratiche di San Marino. “La Reggenza – conclude il messaggio – rinnova l'auspicio affinché tutti i Gruppi Consiliari possano, anche in questo momento, mostrare quella disponibilità al dialogo e ad una collaborazione costruttiva che ha consentito al nostro Paese di superare anche i momenti più critici e le sfide più ardue della sua storia”.