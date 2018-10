Congresso di Stato: le deleghe della Segreteria Finanze temporaneamente al titolare Interni Guerrino Zanotti

La Reggenza porta in Congresso di Stato le dimissioni di Simone Celli dalla Segreteria Finanze. Il Governo ne prende atto e rilancia la propria azione: affidate temporaneamente le deleghe delle Finanze al Segretario agli Interni, Guerrino Zanotti.



Come ultima formalità, Celli ha riferito in Congresso sull'esito della recente missione agli Annual Meetings del Fondo Monetario a Bali.



Tra gli adempimenti di oggi: l'adozione del decreto-legge per la proroga dei termini relativi al pagamento della tassa patrimoniale al 30 novembre prossimo e la delibera di nomina dei gruppi di lavoro delle commissioni che lavoreranno alla realizzazione del Piano Strategico del Turismo.



Un richiamo, infine, all'ottima riuscita del Rally Legend 2018 da parte dei Segretari di Stato allo Sport, Podeschi e al Turismo, Michelotti.



Nel servizio il Segretario agli Esteri Nicola Renzi

