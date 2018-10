Elezioni in Baviera: crolla la CSU, alleata di Angela Merkel. Boom dei verdi

Cambiano gli equilibri politici in Baviera. Secondo le proiezioni delle urne bavaresi gli alleati di Angela Merkel in Europa della CSU (l'Unione Cristiano-Sociale in Baviera), al governo del land dal 1962, crollano al 35.5%. Una perdita di oltre 10 punti rispetto alle elezioni del 2013 in cui avevano ottenuto il 47.7% dei voti. Crollo anche per Spd, che dimezza i voti, passando dal 20.6% al 9.5%.



Si afferma all'11.6% il partito di protesta Freie Waehler (Liberi Elettori), che vede così il suo ingresso in parlamento e l'ultima destra Afd (Alternative fuer Deutschland) che conquista il 10.7%. Il vero trionfo però è per i Verdi che, guadagnando 10 punti, arrivano al 18.5% e diventano il secondo partito in Germania.



La CSU parla di "risultato amaro" e annuncia che inizierà un dialogo con tutti i partiti tranne che Afd. Dai Verdi la leader Katharina Schulze parla invece di "risultato storico". "Chi corre dietro alla destra, perde" - ha dichiarato - "Al contrario, chi sostiene la libertà, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, vince"