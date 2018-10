Simone Celli consegna le dimissioni alla Reggenza

Simone Celli ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni da Segretario alle Finanze. Poco fa si è recato dai Capitani Reggenti, lontano dalle telecamere, nella massima riservatezza.



Ora SSD dovrà indicare il suo successore. Scioglierà le riserve domani, durante il Direttivo. Al momento si parla di una rosa di tre nomi con in pole Eva Guidi. Gli altri sono Giuseppe Morganti e Alessandro Bevitori. Enrico Carattoni, indicato fra i papabili nelle ore successive all'annuncio di Celli in commissione, non ha dato la disponibilità per motivi professionali. Tutto fa pensare che sarà il Segretario di SSD a subentrare nel delicato ruolo di Segretario alle Finanze.



MF