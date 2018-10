UIP a Ginevra: il Consigliere Mara Valentini interviene al Forum delle Donne parlamentari

Proseguono a Ginevra i lavori della 139° Assemblea dell'Unione Interparlamentare cui partecipa il Gruppo Nazionale sammarinese. Ieri il Forum delle Donne parlamentari si è confrontato sul ruolo delle donne in politica .



Il Consigliere sammarinese Mara Valentini è intervenuta sul tema della protezione delle donne che scappano dalle brutalità cui sono sottoposte nei loro Paesi. Ha ricordato, nello specifico, i due premi Nobel per la Pace conferiti a Denis Mukwege e a Nadia Murad per il loro impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra.



Sabato invece la delegazione di San Marino ha preso parte alla riunione del Gruppo geopolitico dei 12+, con, al primo punto, la nomina del Presidente. Il Portogallo ha ricandidato l’uscente presidente Duarte Paceco, che viene riconfermato per altri due anni.