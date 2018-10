Adesso.sm: "Pronti a ripartire più forti e compatti di prima"

La maggioranza lancia la serata "A porte aperte", domani alle 21 dal titolo: "Emergenza paese, come se ne esce". L'emergenza è il settore bancario, alla vigilia di una scelta fondamentale per la Repubblica e il futuro di Cassa di Risparmio, vale a dire la decisione sugli Npl Delta. "Decisione che dovrà essere tecnica, non politica - rimarca Adesso.sm, che si appella al senso di responsabilità di tutti, sulla base di dati da analizzare in maniera distaccata. Non nasconde le difficoltà ma si dice convinta del progetto politico ed è "pronta a ripartire - dice - con più forza e compattezza di prima".

Sentiamo il coordinatore di C10 Luca Boschi



