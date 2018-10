Da Cdm via libera alla manovra ma rimangono nodi da sciogliere

Il Consiglio dei Ministri approva la manovra da 37 miliardi e il decreto fiscale, dopo una lunga giornata di litigi e posizioni contrapposte. Conte, Di Maio e Salvini: non facciamo "miracoli" ma "manteniamo le promesse".

Gli alleati gialloverdi hanno trattato per tutto il giorno per poi cedere, ciascuno, un po' di terreno. Il taglio delle pensioni d'oro garantirà un miliardo in tre anni. La riforma della legge Fornero partirà già da febbraio. Il ministro Tria ha smentito le voci su sue dimissioni.