Il Consiglio Giudiziario ha nominato il Magistrato Dirigente Facente Funzione

Si tratterebbe del Commissario della Legge Roberto Battaglino

Il Consiglio Giudiziario avrebbe votato a maggioranza un ordine del giorno con cui ha attribuito al Commissario della Legge Roberto Battaglino il ruolo di Magistrato Dirigente Facente Funzione. Una decisione che si è resa necessaria dopo l'improvvisa scomparsa del professor Lanfranco Ferroni. L'indiscrezione al momento non viene confermata da alcuna fonte istituzionale e l'ufficialità si potrà avere, con tutta probabilità, solo nella giornata di domani. Il Consiglio Giudiziario, presieduto dai Capitani Reggenti, è composto dai Commissari dalla Legge, dai Giudici d'Appello e dai Giudici per la terza istanza, mentre il Segretario alla Giustizia partecipa senza diritto di voto. L'odg, con la designazione del Magistrato Dirigente Facente Funzione, sarebbe stato approvato con nove voti a favore, due contrari e due astenuti. Il Commissario della Legge Roberto Battaglino è giudice di primo grado ed anche giudice per le esecuzioni penali. Svolgerà l'incarico “Facente Funzione”, di natura prettamente organizzativa, fino a quando il Consiglio Giudiziario Plenario designerà il successore dello scomparso professor Lanfranco Ferroni.



l.s.