PDCS "In maggioranza c'è qualcosa di nuovo"

Sulle dimissioni di Simone Celli il PDCS interviene definendo inaccettabile il suo intervento fatto in Commissione e sconcertante l'atteggiamento di governo e maggioranza che ne hanno apprezzato il “senso di responsabilità”, mentre “dall'ordinanza Morsiani- si legge- risulta evidente l'influenza di soggetti collegati a Confuorti. Le dimissioni dell’ultima ora del Consigliere Tony Margiotta dal Gruppo Consigliare di SSD sono secondo il PDCS conferma di come questa consapevolezza sia arrivata anche in alcuni membri della maggioranza, pronti a preannunciare contrarietà alla vendita degli NPL di Cassa di Risparmio

Atti come questo possono riportare fiducia nella rappresentanza politica e creare le condizioni perché si possa tornare a parlare la stessa lingua, tenendo lontani dalla gestione della cosa pubblica tutti coloro che hanno dimostrato di avere interessi particolari da tutelare.