La Banca del Consiglio d'Europa tende la mano a San Marino

Il Governatore della Ceb Rolf Wenzel ricevuto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato Renzi

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Begni, il Governatore della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, Rolf Wenzel. Al centro dei colloqui anche ipotesi di finanziamento per progetti di natura prettamente sociale a beneficio della collettività.



La Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa ha già finanziato in passato due progetti per San Marino: l'allacciamento con il bacino di Ridracoli e una stazione di depurazione idrica. L'incontro del Governatore Rolf Wenzel a Palazzo Begni con il Segretario di Stato Renzi, e a seguire anche con il Segretario di Stato Zafferani, è stato l'occasione per delineare future collaborazioni: “Abbiamo appena iniziato il dialogo su una possibile collaborazione. Ho ringraziato San Marino per il supporto che ha sempre dato al Consiglio d'Europa e alla sua Banca. Affronteremo il tema di possibili progetti qui a San Marino e alcune delle aree su cui verteranno potrebbero essere istruzione e sanità”.



Concetti, quelli espressi dal Governatore Wenzel che trovano conferma nelle parole del Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi, che ha ribadito forte convinzione e fiducia nel Consiglio d'Europa e nel multilateralismo: “Dobbiamo dimostrare la volontà di internazionalizzazione del nostro sistema e ciò che abbiamo fatto dal 2008 fino ad oggi, per far capire, a queste istituzioni, quanto siamo cambiati e quanto è grande la nostra volontà di cambiare. Le collaborazioni possono essere nei campi di interesse del Consiglio d'Europa: il sociale, i diritti dell'uomo e i servizi in campo sanitario ed educativo. Si può dunque pensare ad una partnership tra la Ceb e la Repubblica di San Marino anche in ordine alle infrastrutture che noi vogliamo realizzare in questi ambiti”.



Tra i possibili progetti da finanziare con il sostegno della Banca del Consiglio d'Europa, dunque, anche infrastrutture come il Polo Scolastico.

San Marino ha aderito alla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa dal 1989 ed esprime un consigliere d'amministrazione, Nicola Ceccaroli, e un membro del Consiglio di Direzione, Sylvie Bollini, entrambi presenti all'incontro a Palazzo Begni.



l.s.