Rete: "Ssd non può parlare di 'vera sinistra'"

Rete si rivolge direttamente ad Ssd ritenendo che “il compito della sinistra” non è allearsi “a doppia mandata con l’unico partito sammarinese – sostengono - che, storicamente, sia a rappresentanza dell’oligarchia del Paese”. E ancora, “non si può promettere alla popolazione il massimo impegno per “andare fino in fondo nell’opera di risanamento” del sistema bancario, - dicono - quando al contempo si negano le responsabilità di un governo che per due terzi è il medesimo dal 2012. Infine “non si può parlare di “vera sinistra” mettendola in contrapposizione alla scelta di Margiotta – conclude il movimento - che coraggiosamente abbandonato il confortevole alveo della maggioranza, conscio di quale lama infilata nel tessuto sociale fosse l’azione del governo”.