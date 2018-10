Unione Interparlamentare: il resoconto degli interventi della delegazione sammarinese

Proseguono fino a domani i lavori della 139° Assemblea dell'Unione Interparlamentare. A Ginevra si dibatte sulla leadership parlamentare nella promozione della pace e dello sviluppo negli anni dell’innovazione e del cambiamento tecnologico.



Mariella Mularoni, Vice presidente della delegazione sammarinese ha posto l'accento proprio sulla necessità per i Parlamenti di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dallo sviluppo tecnologico, “mettendo a disposizione – ha detto - gli strumenti legislativi adeguati per regolamentarlo, affinché possa essere al servizio della pace, della sicurezza e contribuisca a prevenire i conflitti”. Ai Governi inoltre, secondo la Mularoni, spetta il compito di favorire la nascita di start-up e di iniziative imprenditoriali finalizzate alla promozione della pace, incoraggiando al contempo ad un uso consapevole delle tecnologie, soprattutto tra i giovani.



Tecnologia che per il Consigliere Davide Forcellini, intervenuto nel pomeriggio, deve essere però orientata a favorire una crescita umana ed economica secondo linee di sviluppo sostenibile e rispettose dell’ambiente: solo grazie ad un equilibrio in tal senso si può assicurare un processo di pace effettivo e duraturo. Sempre Forcellini al Forum dei Giovani Parlamentari ha sostenuto l’unicità di San Marino quale più antica Repubblica del mondo ma anche perché rientra nel novero di quei Paesi in cui la rappresentanza parlamentare dei giovani è particolarmente alta. Ha quindi sottolineato come l’obiettivo della politica debba essere quello di una reale rappresentanza dei giovani all’interno della società, rimarcando la necessità di tenere in debita considerazione le istanze dei giovani, prima tra tutte, l’educazione.



Il Consigliere Mara Valentini era intervenuta nei giorni scorsi sul tema della protezione delle donne che scappano dalle brutalità cui sono sottoposte nei loro Paesi, ricordando nello specifico, i due premi Nobel per la Pace Denis Mukwege e Nadia Murad per il loro impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. Votate infine le mozioni d'urgenza, nel corso delle quali la delegazione di San Marino ha sostenuto il punto sui cambiamenti climatici che è stato poi adottato dalla Assemblea.