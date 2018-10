Condono: è scontro sul decreto, caos nel governo

Governo in bilico sul decreto fiscale. M5s chiede un secondo Cdm domani per cambiare le norme sul condono, la Lega sorpresa da quelle sulla Rc Auto. Ma Salvini chiude alle modifiche e alla nuova riunione. 'Il testo resta com'è', dice.



A fine seduta lo spread balza a 320 punti, ai massimi da marzo 2013.



Moscovici porta a Tria la lettera con la bocciatura europea per i numeri della Legge di Bilancio.



Dopo il vertice di Bruxelles, la cancelliera Merkel chiede che l'Italia dialoghi con la Commissione, mentre Juncker chiarisce che Roma non avrà altra flessibilità'. Duro il cancelliere austriaco Kurz: 'Nessuna comprensione per l'Italia'.