Quale sinistra? PS e MD all'attacco di SSD

Il Partito Socialista è sferzante, in una nota, contro SSD: “bipolare – scrive – nell'esaltare Celli e bistrattare Tony Margiotta”. Chiama in causa, in particolare, Giuseppe Morganti che – dice il PS – “nel suo stile, ha cercato di barcamenarsi ammettendo il rischio di perdere il collegamento con una parte della base, ma poi – conclude - ha prevalso l'ipocrisia generale”.



Medesimo bersaglio per MD: “Stimolati da chi – scrive – vuole dare lezioni di sinistra”. Con questa chiave, ripercorre gli ultimi episodi che hanno segnato San Marino, negli intrecci tra politica, finanza e vicende giudiziarie per concludere: “Negare la verità ai sammarinesi non è di Sinistra. Senza un ritorno alla realtà, alla disponibilità al dialogo – conclude, puntando il dito contro SSD – la Sinistra continuerà a comandare chi di sinistra non è e chi solo vuole spadroneggiare”.