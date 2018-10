Conferenza programmatica del Pdcs il 17 e 18 novembre

Il Presidente Luca Beccari: "Spazio alle proposte in un momento dominato dalle polemiche"

Al Consiglio Centrale del Pdcs, tenutosi alla Sala Ex International di Borgo Maggiore, la dirigenza del partito ha comunicato che il 17 e 18 novembre si terrà una conferenza programmatica al Palazzo Kursaal di San Marino Città.





L'appuntamento sarà l'occasione per un'analisi sulla situazione del paese e per un confronto allargato anche alla società civile su nove tematiche specifiche che verranno discusse in tre sessioni da gruppi di lavoro compositi. Prevista inoltre una tavola rotonda a cui verranno invitate tutte le forze politiche di opposizione e di maggioranza. “L'obiettivo – commenta il Presidente del Pdcs Luca Beccari – è aprire un momento di riflessione per dare spazio alle proposte e ai contenuti in una fase dominata dalle contrapposizioni e dalle polemiche”.

Si comincerà sabato 17 novembre, nel pomeriggio, quando i gruppi di lavoro, allargati anche a contributi esterni al partito, si confronteranno su “Previdenza”, “Scuola”, “Blockchain, Industria 4.0 e New Business Environment”. A seguire la seconda sessione di confronto su “Giovani e accesso al lavoro”, “Sanità e welfare”, “Turismo e Territorio”. Il 18 mattina invece i tre macrotemi affrontati saranno “il sociale”, “l'economia” e “l'agricoltura”.



l.s.