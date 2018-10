San Marino: vertice di maggioranza con il governo nel pomeriggio

Un vertice di maggioranza è fissato nel pomeriggio alle 15, nella sede di Repubblica Futura. Sarà presente anche una delegazione di governo, per fare il punto sulla situazione politica, anche in vista dei lavori consigliari che si aprono la prossima settimana e in vista della stesura della manovra finanziaria.