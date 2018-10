CCR allargato alle opposizioni, Zanotti: "Un momento di approfondimento e di chiarimento per tutti"

Grande attesa per la convocazione - lunedì prossimo, 22 ottobre - del Comitato per il Credito e il Risparmio, allargato ad un membro di ogni gruppo consiliare e alla presenza di Banca Centrale. A ridosso di decisioni importanti che dovrà prendere la Commissione Finanze sulla vendita degli Npl Delta, salta all'occhio l'apertura, per la prima volta, anche alle opposizioni. “Pensiamo che questo possa rappresentare un momento di approfondimento e di chiarimento per tutti – commenta il Segretario di Stato per le Finanze ad interim, Guerrino Zanotti – e per poter acquisire informazioni di interesse comune. Nell'occasione – spiega – il ruolo di Banca Centrale sarà di supporto per fornire un quadro della situazione offrendo elementi utili per i prossimi passaggi”. Dal Governo dunque una mano tesa , “non per elemosinare un sostegno – tiene a specificare infine Zanotti - ma per una apertura al dialogo su temi cruciali per il Paese e non per la vita dell'Esecutivo”.