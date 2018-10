Ssd risponde a Rete: "Le nostre idee politiche sono ben chiare"

Continua il botta e risposta tra SSD e Rete. Dopo il comunicato in cui il movimento aveva criticato il partito di maggioranza sostenendo che "non si possono fare politiche di sinistra" alleandosi con chi rappresenta l'oligarchia del Paese, Sinistra Socialista Democratica risponde parlando della "sempre più evidente marcia di avvicinamento" di Rete "verso la Dc". "Siamo lieti - scrive quindi Ssd - che trovi il tempo di preoccuparsi di quale debba essere il ruolo della sinistra".



Il partito cita anche Movimento Democratico che si è presentato alle elezioni, dice, "senza una precisa identità". "Le nostre idee sono ben chiare", prosegue la nota. Gli obiettivi dichiarati da Ssd sono il miglioramento dei conti pubblici, la tutela dei risparmi con la messa in sicurezza del sistema bancario, così da arrivare a nuovo sviluppo. Il partito dice poi di vole fare piena luce sul dissesto in Cassa per far pagare chi ha sbagliato.



mt



