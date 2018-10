Roma: San Marino e Italia insieme per i diritti dei minori

San Marino e Italia unite nella difesa dei diritti dei minori. A Roma si è svolto un incontro nella sede dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al quale hanno participato Sylvie Bollini e Maria Chiara Baglioni in rappresentanza, rispettivamente, delle Segreteria di Stato Esteri e Sanità. Si creano così le premesse per una collaborazione su attività come la formazione, le campagne di sensibilizzazione e le prevenzione alla violenza. Al centro c'è il lavoro per garantire il diritto dei minori al benessere.



