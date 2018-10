Referendum: i comitati promotori li presentano alla Sala Montelupo

I Comitati Promotori dei referendum sono lieti di invitare la cittadinanza all’incontro pubblico di questa sera alle ore 21:00, presso la sala Montelupo di Domagnano, dove saranno illustrati i tre quesiti referendari depositati lo scorso 20 settembre e in attesa di ammissibilità da parte del Collegio Garante.



La serata sarà occasione di confronto sulle tematiche dei quesiti referendari depositati, e verranno esposte le ragioni della loro presentazione.



I quesiti riguardano la modifica della legge elettorale, il divieto di conversione dei crediti d’imposta in debito pubblico e per la gestione pubblica delle reti e delle infrastrutture attualmente in capo all’Azienda dei Servizi.